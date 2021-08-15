Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalıştı.

Öte yandan, taraftarlar tesislere giderek, takıma moral ziyareti yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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