Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

05.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:06
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, çeşitli çalışmalar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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