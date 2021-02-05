Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
05.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:06
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, çeşitli çalışmalar yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş