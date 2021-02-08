Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti izle! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti izle! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?

08.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:11
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti izle! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Trabzonspor ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Peki Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor - Trabzonspor canlı anlatım, canlı takip izle! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Yeni Malatyaspor - Trabzonspormaçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspormaçı ne zaman saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Trabzonsporhangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Trabzonspormuhtemel 11'ler! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 0-2 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 42'e yükseltti.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

50. dakika: Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

90. dakika: Anthony Nwakaeme (Trabzonspor)

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 8 Şubat Pazartesi 19:00 'da başladı.

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