Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı." ifadeleri kullanıldı.
Takımın Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş