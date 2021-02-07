Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasına hazır

07.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:12
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasına hazır

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı ekip, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesiste, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Yeni Malatyaspor, taktik çalışmasıyla Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirdi.

Yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Sarı-siyahlılarda kart cezalısı Kubilay Kanatsızkuş ile sakatlığı devam eden Ertaç Özbir, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bursa Derbi Ali Koç Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasına hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 19:13:41. #1.16#
title