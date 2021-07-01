Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde toplanan sarı-siyahlılar, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı dayanıklılık koşusu ve 8'e 3 pas çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor'un 2020-2021 sezonu forma göğüs sponsorunun Onvo olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik