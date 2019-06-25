Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kentte toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde toplanan sarı-siyahlılar, burada 5 günlük çalışmanın ardından 1 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.

Sarı-siyahlı takımın çalıştırıcısı Yalçın, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini hatırlattı.

Malatya ekibinin 3 kulvarda mücadele edecek olmasından dolayı erken toplandıklarını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Şu anda tam takım halinde değiliz. Milli takımda, askerde olan oyuncularımızla birlikte yeni katılacak oyuncularımız var. İlk önce Malatya'da bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Ondan sonra Bolu'da iki kamp yapacağız ve Bolu'da UEFA maçına hazırlanacağız. Çalışıyoruz, yeni katılacak olan arkadaşlarımız var."

Şu ana kadar iki oyuncuyu kadrolarına kattıklarını dile getiren Yalçın, "Takıma daha katılacak oyuncu arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili çalışma içerisindeyiz. Umarım 10 güne kadar tam takım halinde çalışmalara başlarız." diye konuştu.

"Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etken"

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'u tercih etmesine ilişkin bir soru üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim de Malatyaspor'un da hedefleri var. Hedeflerimiz çok uyuştuğu için tercihimizi buradan yana kullandık. Sağ olsun başkanımız da bizim burada olmamız konusunda çok özveride bulundu. Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi ayrıca Malatyaspor önemli bir camia. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yakalamış, ligi iyi bir yerde bitirmiş bir kulüp. Biraz kadro konusunda sıkıntımız var, yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Giden oyuncularımız, yeni katılan oyuncularımız var. Biraz geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Bunun için şu an çalışmalar yapıyoruz. Umarım iyi bir kadro kurup, birlikte iyi bir sezon başlangıcı yaparız."

Takıma yeni katılan Fildişi Sahilli ofansif orta saha oyuncusu Moryke Fofana ve Kuzey Makedonyalı santrfor Adis Jahovic ile Konya'da birlikte çalıştıklarını anımsatan Yalçın, iki oyuncunun da kendilerine uygun ve kalitelerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Sergen Yalçın, transfer çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı bölgelerde eksik yerlerimiz var, onları doldurmaya çalışıyoruz. Seyirciye zevk veren bir oyun oynatmak istiyoruz ki zaten genelde bundan önce de bunun için mücadele ettik. Taraftarımızın maça gelmesini istiyoruz. Taraftarımızın maça gelmesi için de onları stada çekecek bir şeyler yapmamız lazım. Biz onları yapmak için uğraşacağız. Güzel, pozitif futbol, seyir zevki veren bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilirsek sonucunda da başarıyı yakalarız. Uzun bir dönem bizi bekliyor, zor bir süreç geçireceğiz. Bu oyuncular için de kolay değil. Maçlara erken başlayacağız. Aralık ayına kadar uzun bir dönem var. Bu dönemi de sabırlı ve sağlıklı bir şekilde oyuncularla birlikte götürmeye çalışacağız."

Kaynak: AA