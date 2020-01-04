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Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

04.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:34
Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig takımlarından BtcTurk , oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün hesabından yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Bifouma ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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