Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak top koşturan 24 yaşındaki Ganalı forvetle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Benji" denildi.


Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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