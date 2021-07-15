Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak top koşturan 24 yaşındaki Ganalı forvetle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Benji" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan