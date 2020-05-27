Yeni Malatyaspor test sonuçlarını bekliyor Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yapılacak olan yeni testlerin sonucuna göre antrenmanların yeniden başlayacağı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yapılacak olan yeni testlerin sonucuna göre antrenmanların yeniden başlayacağı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde günde çift antrenman temposuyla devam ederken geçtiğimiz günlerde, bir futbolcu ile bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla çalışmaları durudan Yeni Malatyaspor'da gözler yapılacak olan yeni testlere çevrildi. Sarı -kırmızılıların, yapılacak yeni testin ardından hazırlıklarına yeniden başlayacağı bildirildi.

Korona virüs testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanı tedavi edilip karantinaya alınan sarı- kırmızılı kulübün, yapılacak yeni testin sonuçlarına göre antrenmanlarına start verecek.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri feshedilen Ufuk Ceylan ve Ghaylen Chaaleli dışında eksik oyuncu bulunmadığını belirtildi.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA