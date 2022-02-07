Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdı

AA, Volkan Kaşik - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

16 puanlı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Spor, Haber

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