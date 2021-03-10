Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardı
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Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardı

10.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:04
Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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