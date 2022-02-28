Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü dönemini yaşıyor - Haberler

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Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü dönemini yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü dönemini yaşıyor

2017-2018 sezonunda Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor lig tarihinin en kötü dönemini bu sezon yaşıyor.

2017-2018 sezonunda Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor lig tarihinin en kötü dönemini bu sezon yaşıyor.

2017-2018 yılından bu yana Süper Lig'de mücadele eden sarı-siyahlı ekip, bu sezon ligde en uzun galip gelememe dönemini geçiriyor. Doğu Anadolu ekibi ligde 17 maçtır galip gelememekle beraber 22 golle en az gol atan, kalesinde ise 48 golle en fazla gol yiyen takım istatistiğini de elinde bulunduruyor.

Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, ligde 27. haftanın tamamlanmasıyla beraber topladığı 17 puanla son sırada yer alıyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Spor, Haberler

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