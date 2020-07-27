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Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, takımın küme düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dernek olarak 34 hafta mücadeleden hiç vazgeçmedik ve her daim takımımızın yanında olduk. Yaşanılan zor süreçte takıma köstek olmak yerine destek olmaya çalıştık" dedi.

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden düşme açıklaması
27.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:39

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, takımın küme düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dernek olarak 34 hafta mücadeleden hiç vazgeçmedik ve her daim takımımızın yanında olduk. Yaşanılan zor süreçte takıma köstek olmak yerine destek olmaya çalıştık" dedi.

Dernek adına bir açıklama yapan Başkan Ender Kaya, yaşanan sürece oldukça üzüldüklerini kaydederek, "İçinde bulunduğumuz süreç birçok sıkıntılar yaşadık, üzüldük, sitem ettik. Sevdamıza sahip çıkılmıyor diye veryansın ettik. Yapılan hakem hatalarıyla adeta çılgına döndük. Yönetimde de eksikler hatalar vardı, içimizde çözmek daha sağlıklıydı. Biz hatalar olduğunu söyledik ama hataları dışarıya dosta düşmana malzeme vermedik. Deprem ve pandemi sürecinde uzun süre statta takımımız ile olamasak da maç öncesinde ve sonrasında futbolcu kardeşlerimizle yaptığımız toplantılarda kendilerine 'Bir şehrin umudu sizlersiniz' anlayışıyla yaklaştık. Futbolcu ruhsuzdu ruhu canlandıralım dedik, moral vermeye çalıştık, sert ve kötü davranıp memlekete zararımız olmasın dedik anlamadılar. Alınan her mağlubiyete rağmen kızmadık, suçlu aramadık takıma sahip çıktık. Hep inandık bu takım başımızı öne eğmeyecek dedik, bazı fırsatçılar takımın dört gözle düşmesini bekleyenler avucunu yalayacak dedik ama olmadı. Kimse farkında değildi, bizden hariç kimsenin de umurunda değildi. Aslında takım değil bir memleket küme düştü. Kayısımız düştü, Battalgazidüştü, Darendemiz düştü, Kirazımız düştü. Neden mi diye soracak olursanız bu markalarımız Malatyaspor ile daha farklı bir anlam kazanıyordu. Takımın kötü gidişatı depremdir, salgındır, seyircisiz maç izleme hepsini yine örnek taraftar grubu anlayışına yakışır şekilde yönettik. Eski sistemleri eski yöntemleri değiştirdik. Buda bazı çıkar gruplarının işlerine gelmediği için çünkü pastaları gidiyor, hazmedemediler. Düzlüğe çıkmak adına çok farklı senaryolar da denedik. Rüzgar nereye eserse oraya dönmedik çünkü hedefimiz merkez bankası değil, bizim derdimiz memleket sevdası. İşlerin zor olduğunu futbolu bildiğimiz için bizler farkındaydık" dedi.

"Suçlu aramak zarar getirir"

Kaya, herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini de belirterek şunları söyledi:

"Malatya futbol camiası olarak herkes şapkasını önüne koyup suçlu aramayı bırakıp, yeniden şahlanış için harekete geçmelidir. Malatyaspor bütün Malatyalıların ortak paydasıdır. Kişisel çıkar ve menfaatlerimizi bir kenara bırakıp sadece ve sadece Malatyaspor için elimizden geleni yapmalıyız. Taraftarımdan belki bana gönül koyanlar oluyordur onlara tek bir sözüm var iyi dinlesinler biz doğru olanı yaptık. Hep iyi düşündük, hep iyiye yönlendirdik, birileri gibi gençleri taraftarı kendi çıkar ve menfaatleri için kullanmadık, kullandırtmadık. Bizim inandığım tek doğru var hiç bir zaman yönünü rüzgara göre belirlemeyecek, kendi doğrun tek çizgin olacak. Bugün en kötü günse yine söylüyoruz beni Allah'tan başka kimse bildiğimiz doğrulardan alıkoyamaz. Biz bu yola baş koymuşuz, Allah bu takımın yanında kimsede sevinmesin." - MALATYA

Kaynak: İHA

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