Yeni Malatyaspor, Taha Gür'ü transfer etti

Süper Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor, Pazarspor'dan Taha Gür'ü renklerine bağladı.

Süper Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor, Pazarspor'dan Taha Gür'ü renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, TFF 2'nci Lig ekibi Pazarspor'dan sağ bek oyuncusu Taha Gür ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Pazarspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan