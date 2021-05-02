Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 36 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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