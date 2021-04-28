Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Ligde oynadığı 35 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Sivasspor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Adem Büyük dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik