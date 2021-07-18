Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, geçen sezon İskoçya 1'inci Lig ekiplerinden Hibernian'da forma giyen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Stevie Mallan'ı devre arasında kiralık olarak alan sarı-siyahlılar, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Hoş geldin Stevie" denildi.Süper Lig'de sezonunun ikinci yarısında sarı-siyahlı takıma gelen İskoç oyuncu Mallan çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Sağlık kontrolünden geçen Mallan'ın Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Bolu Abant'ta süren kampa katılacağı öğrenildi. 


Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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