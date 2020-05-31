Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Sahada mücadele ederek ligde kalmak istiyoruz" Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, kalan 8 maçta sahada ellerinden gelen mücadeleyi vererek ligde kalmak istediklerini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, kalan 8 maçta sahada ellerinden gelen mücadeleyi vererek ligde kalmak istediklerini ifade etti.

Ravcı, yazılı açıklamasında, son günlerde yaşadıkları süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Takımda havayı kaybettiklerini, omurgayı etkileyecek değişiklikler olduğunu aktaran Ravcı, devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırdıktan sonra kritik tercihler yaptıklarını belirtti.

Ali Ravcı, teknik adam tercihleri, bazı oyuncuların takımdan ayrılması ve yeni gelenlerin uyumu nedeniyle ikinci yarı hiç kazanamadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüm bu kötü sonuçlara bir izah gerekiyorsa aldığımız risklerin bir Anadolu kulübü için biraz fazlaca olduğunu söylemek sanırım zor olmaz. Bunun yanında biz, taraftar, şehir havamızı kaybettik. Arkamıza aldığımız rüzgar bu kez ters esti. Her şey üst üste geldi. Hakem hataları, kötü sonuçlar, ekonomik sorunlar ve koronavirüs süreci… Bugünden sonrasına bakacak olursak, şartlar eşitlendi. Formda olan takımla formsuz olan ekip arasında fark kalmadı. Bence bu bizim gibi takımlar için bir avantaj olabilir. Hikmet hoca ve futbolcularımızın baktığı bu. Şimdi buradan nasıl çıkabiliriz. Hepimizin üzerinde durduğu konu bu."

"Testlerle alakalı yapılan yorum bizleri çok üzdü"

Ravcı, kulüpte bazı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından bazı spor yorumcularının açıklamalarına ilişkin ise "Bazı yorumları hayretle dinliyorum. Ortada kötü giden bir şeyler varsa eleştiriyi hep normal karşılarım ama koronavirüs testiyle alakalı yapılan bir yorum bizleri çok üzdü. Sağlıkla alakalı bir şey bu. Futbolun, paranın küme düşmenin kalmanın ötesinde bir şey bu. Biz kulübümüzde kader birliği yaptığımız arkadaşımızın oyuncumuzun testi pozitif çıkmış üzülürken, insancıl bir geçmiş olsun beklerken, bunu kümede kalmak için bahane etmekle suçlanıyoruz. Eleştirelim ama insanlığımızı kaybetmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir şeyi bahane edip mazeret ürettiğimiz yok"

Takımdaki son durumu da değerlendiren Ali Ravcı, şu görüşlerini aktardı:

"Son yapılan testlerde sadece bir oyuncumuzun pozitif vaka olduğu görüldü. Diğer isimlerin aramıza dönecek olması büyük sevinç yarattı. Son dönemlerde ekonomik sıkıntılarla alakalı, yine ligler oynanmalı mı, oynanmamalı mı, küme düşme olsun ya da kaldırılsın gibi tekliflerle alakalı, gerek hocamızın gerek başkanımızın bir takım değerlendirmeleri oldu. Bütün bunlar sanki Yeni Malatyaspor kaçak güreşip bu ligi kısa yoldan bitirmeyi hedefliyor gibi bir algı oluşturdu ama gerçekte öyle değil. Başkan maddi kaynak bulmak için gerekli görüşmeleri yürütüyor. Hocamız 3 haftadır takımla beraber yatıp kalkıyor. Sonuç ve şartlar ne olursa olsun sahaya 11 kişi de olsa çıkıp aslanlar gibi mücadele edecek bir oyuncu gurubuna sahibiz. Hiçbir şeyi bahane edip mazeret ürettiğimiz yok. Çok net söylüyorum ki kalan 8 maçımızı oynamak ve sahada mücadele ederek ligde kalmak istiyoruz. Biz sadece şartlar ve zamanlama olarak fikrimizi söyledik. 11 kişi bile olsak sahaya çıkacağız ve aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Hiçbir mazeretin bahanenin arkasına sığınmadan bu ligde kalacağız."

Kaynak: AA