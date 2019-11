Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Hedefimiz Fenerbahçe maçını kazanmak"

19.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:38

Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçını kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, ligin 12. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı ve takımın hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Ravcı, bu süreçte sakatlığı bulunan futbolcuların biraz toparlandığını ve bu anlamda aranın kendileri için faydalı geçtiğini söyledi.

Ravcı, ligde zorlu bir periyoda girdiklerini dile getirerek, "Önümüzde Fenerbahçe maçı var, bu maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyoruz. Fenerbahçe maçına sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla tam kadro hazır olacağımızı ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sezona UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla başladıklarını, bunun kendileri açısından güzel olduğunu aktaran Ravcı, hem ülke puanı açısından hem de oynadıkları maçların kendileri için ayrı bir tecrübe olduğunu ifade etti.

"Özverili mücadeleden son derece memnunuz"

Ravcı, ligde bugüne kadar takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir önceki sezona göre oyun anlayışımızda bir değişiklik oldu. Sergen hoca ve ekibinin gelmesiyle daha ofansif bir oyun anlayışına sahip olduk. Hem sahada verilen mücadele hem yakaladığımız gol pozisyonları maçları daha zevkli hale getirdi. Seyir ve oyun zevki yüksek maçlar izlettirdiğimiz için son derece mutluyuz. Daha fazla puana sahip olan hatta bugün ligin lideri durumda bile olabilirdik. Daha iyi olabiliriz bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Bizi sıkıntıya sokan sakat oyuncuların fazla olması. Bize katkı sağlayacak, hedefe götürecek birkaç oyuncumuz sakat olduğu zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz. Takım olarak genel olarak durumdan özverili mücadeleden son derece memnunuz."

"Tek hedefimiz bu haftayı üç puanla kapatmak"

"Büyük ve küçük takım ayrımı yapmıyor, her maça aynı motivasyonla aynı disiplinle çıkıyoruz." diyen Ali Ravcı, şu görüşleri paylaştı:

"Aslında bizim için önemli olan takımımızın sahip olduğu mücadele ruhu. Oyuncularımızın azmi ve kararlılığı maçların sonuçlarını da belirliyor. Bazı maçlarda geriye düştüğümüzde oyuncuların gösterdiği reaksiyon, yenilgiyi kabullenmemeleri, bir takım ruhunun oluşması, bizi başarıya götüren en önemli faktörlerden bazıları. Fenerbahçe maçına da yine en yüksek motivasyon ve kararlılıkla çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hem deplasmanda hem sahamızda oynadığımız maçlarda hedefimiz galibiyetse bu maça da aynı kararlılıkla çıkacağız. Futbolda şunu çok iyi biliyoruz. Gerçekten iyi motive olmuşsanız birçok şeyi başarabilirsiniz. Hedefimiz içeride oynadığımız maçlarda taraftarımızın sahaya yansıtacağı enerjiyle, oyuncularımızın coşkusuyla bu maçı da kazanmak. Zihinsel ve fiziksel olarak oyuncularımız hazır. Oyuncularımıza her zaman inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman ki olumlu futbolumuzu oynarsak Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe iyi bir takım, lige de iyi başladılar ama bu maçta tek hedefimiz bu haftayı üç puanla kapatmak."

"Sadece işimizi yapmaya odaklandık"

Sportif direktör Ali Ravcı, her sezon önlerine bir hedef koyarak ilerlediklerini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada hemen hemen her hedefimizi gerçekleştirdik. Yeni Malatyaspor'u çok daha iyi yerlere getirmek için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Dışarıda insanların söyledikleri bizim için önemli değil biz sadece işimizi yapmaya odaklandık. Elbetteki eleştiriler olacak, onlar bize ışık tutacak ama başarısız olduğumuz dönemlerde de hiçbir zaman mazeret üretmedik ve bir sonraki gün güneş doğduğunda neler yapacağımıza karar verdik." şeklinde konuştu.

Güzel bir çalışma ortamına sahip olduklarını, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin işini kolaylaştırmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerine değinen Ravcı, "Bugüne kadar bütün hedeflerimizi tutturduk. Yeni Malatyaspor ile alakalı hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bundan sonraki süreçte takım daha iyi noktalara nasıl gelir ve Süper Lig'de sürdürülebilir bir başarı için neler yapılabilir onun mücadelesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sergen hoca ve ekibinin gelmesiyle farklı bir ruha büründük"

Ravcı, yaşadıkları bazı olumsuzluklara ve puan kayıplarına rağmen umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Malatyaspor'da en güzel şey bir takım ruhu oluşturmamız. Sergen hoca ve ekibinin gelmesiyle farklı bir ruha büründük. Sergen hocanın çalıştığı diğer takımlarda yakaladığı başarıyı burada daha da artırarak sürdüreceğini tahmin ediyorum. Oyunculuğunda yıldız bir futbolcuydu, teknik direktörlükte de iyi gidiyor, umarım uzun süre bize katkı sağlayacaktır. Hem Sergen hoca hem ekibinden son derece memnunuz çünkü işlerini gayet iyi ve profesyonelce yapıyorlar."

"Hedefimiz tekrar Avrupa kupası"

Her sezon yeni bir hedef koyarak ilerlediklerini aktaran Ravcı, "Geçen sezon hedefimiz Avrupa kupalarıydı bunu yakaladık ancak gruplara kalamadık. Bu bizim için büyük bir tecrübe oldu. Biz her sezon bir önceki sezonun üstüne çıkmak için gayret sarf ediyoruz. Her zaman çıtayı yükseltmeye çalışıyoruz. Bu sezonki hedefimiz ligi ilk 5 içerisinde bitirmek ve tekrar Avrupa kupalarına katılarak geçen yıldan daha başarılı olmak." şeklinde görüş belirtti:

Ravcı, ligde şansız şekilde puan kayıpları yaşadıklarını ve defalarca lider olma fırsatlarını kaçırdıklarını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şu andaki durumdan da gayet memnunuz. Çünkü her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Hedefimiz ilk beşin içerisinde kalmak, bunu başaracak gücümüz de var. Bu kulübün çatısı altında bulunan bütün oyuncularımız hem futbol karakterleriyle hem de profesyonellikleriyle bize çok uyum sağladı. Oyuncularımızdan ve teknik ekibimizden son derece memnunuz. Onlarla birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum."

"Bize gelen herhangi bir resmi teklif yok"

Ali Ravcı, Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in Beşiktaş'a transfer olacağı söylentilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Birçok oyuncumuza yurt içinden yurt dışından teklifler geldi. Bu bizim oyuncu tercihlerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Guilherme de bu takımın iyi bir profesyonelidir, teklifler gelebilir, transfer döneminde bu tür şeyler olabilir. Guilherme bizim oyuncumuz. Buraya hizmet etmeye devam edecek. Resmi bir teklif geldiğinde de bu oturulur, konuşulur ona göre değerlendirilir."

