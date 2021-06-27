Yeni Malatyaspor, sportif direktör Ravcı ile yollarını ayırdı
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Yeni Malatyaspor, sportif direktör Ravcı ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, sportif direktör Ravcı ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktör olarak görev yapan Ali Ravcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktör olarak görev yapan Ali Ravcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor yönetimi, sarı-siyahlı kulüpte 7 yıl boyunca görev yapan sportif direktör Ali Ravcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "7 yıla aşkın bir süredir Kulübümüzün sportif direktörlük görevini yapan Sn Ali Ravcı hocamız ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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