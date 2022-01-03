Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sportif direktör İzzet Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı Sayın Erdoğan'a teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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