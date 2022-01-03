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Yeni Malatyaspor, sportif direktör Erdoğan ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, sportif direktör Erdoğan ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sportif direktör olarak görev yapan İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sportif direktör olarak görev yapan İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yönetimi, sarı-siyahlı kulüpte 5 ay boyunca görev yapan sportif direktör İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İzzet Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Bugün kulüp başkanım ile yapmış olduğum görüşme sonucu karşılıklı anlaşarak görevimden ayrılıyorum. Her iki tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor Haberleri

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