Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Acquah'ya teşekkür etti
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Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Acquah'ya teşekkür etti

Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Acquah'ya teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Afriyie Acquah'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Afriyie Acquah'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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