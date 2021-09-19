Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Basına kapalı antrenmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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