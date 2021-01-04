Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

04.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:48
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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