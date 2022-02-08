Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Volkan Kaşik - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir özel izinle ülkesinde bulunan Didier Ndong da takımla antrenmana katıldı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Pazar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title