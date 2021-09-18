Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri