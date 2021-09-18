Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Basına kapalı antrenmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Hande Erçel Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Muslera Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 20:23:18. #1.17#