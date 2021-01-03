Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
03.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:56
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı??????? ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik