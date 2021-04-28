Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçına hazır
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Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçına hazır

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlılar, bugün kara yoluyla Sivas'a gidecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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