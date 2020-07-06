Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
06.07.2020 22:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:59
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA