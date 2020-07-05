Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
05.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:02
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA