Yeni Malatyaspor sezona yine iyi başladı

19.08.2019 11:40

Süper Lig'e M. Başakşehir maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor, rakibini 3-0 mağlup ederek ilk hafta kazanma alışkanlığını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar aldığı galibiyetle birlikte 4 sezondur sezonun ilk hafta maçlarını kazanarak lige galibiyetle başlamayı alışkanlık haline getirdi. Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla ilk 5'e girmeyi başaran Yeni Malatyaspor, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu İzmir'de Göztepe karşılaşmasıyla açmıştı. Malatya ekibi rakibi karşısında aldığı 3-1'lik skorla sezona galibiyetle başlayıp, sezonun ilk haftasında kazanma alışkanlığını sürdürmüştü. 3 sezon önce yükseldiği Süper Lig'de oynadığı ilk maçta sahasında Osmanlıspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor rakibini 3-1 mağlup ederek yine sezonun ilk hafta müsabakasını kazanmıştı. Spor Toto 1. Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonunu ise Mersin deplasmanında açan Malatya, Mersin İdmanyurdu'nu 3-1'lik skorla geçerek yine sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, böylelikle son 4 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3 gollü galibiyet serilerine devam etti.

(İHA)

Kaynak: İHA