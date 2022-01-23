Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Gaston Campi'yi renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Gaston Campi'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu Campi'nin sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Arouca'da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaston Campi, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Portekiz, Medya, Spor, Haber

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