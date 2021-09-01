Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi
Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Demet Akalın Derya Şensoy
Spor Muslera Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:03:33. #1.15#

title