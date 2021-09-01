Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş