Yeni Malatyaspor, Samsunspor'un acı gününü unutmadı
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Yeni Malatyaspor, Samsunspor'un acı gününü unutmadı

20.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:34
Yeni Malatyaspor, Samsunspor'un acı gününü unutmadı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübü, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybedenleri andı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulübü, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybedenleri andı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Malatya deplasmanına gelirken geçirdiği kazada hayatlarını kaybeden futbolcuları ve teknik heyeti rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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