Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i transfer etti
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Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mert Örnek'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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