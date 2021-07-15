Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Mert Örnek'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından Mert Örnek'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik