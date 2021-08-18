Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran stoper Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran stoper Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar." notu paylaşıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık, 2,5 sezonda 27 resmi müsabakada forma giydi. Tecrübeli stoper, Aralık 2019'da çapraz bağ sakatlığı ve sonrasındaki bel sorunları nedeniyle uzun süre forma şansı bulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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