Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Christian Cueva ile prensipte anlaştı
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensipte anlaştı.
11.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:32
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensipte anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Peru Milli Takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
Kaynak: AA