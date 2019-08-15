Yeni Malatyaspor-Partizan maçının ardından - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek

15.08.2019 23:24

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda eden Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Çok iyi oynadık ve galip geldik ama turu geçemedik. Sağlık olsun, kısmet değilmiş diyelim." dedi.

Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok arzulu ve istekli başladıklarını söyledi.

Baskılı oyunun karşılığını ilk dakikalarda buldukları golle aldıklarını belirten Gevrek, ilk yarıyı oldukça tempolu oynadıklarını ifade etti.

Avrupa defterini kapattıklarını ve artık lige döndüklerini dile getiren Gevrek, şunları kaydetti:

"Öncelikle çok güzel oynadığımız bir maçta turu geçemediğimiz için çok üzgünüz. Taraftardan futbolculara bu takıma gönül vermiş herkesi canıgönülden kutluyorum. Bazen kısmet olmuyor ve bugün de kısmet olmadı bize. Çok güzel oynadık ama tabii turu geçemedik. Avrupa defteri bizim için kapanmış oldu. Turu geçmek için futbolcularımız elinden geleni yaptı. Artık lige döneceğiz."

"Bariz penaltımız verilmedi"

Adil Gevrek, ilk yarıda bariz penaltılarının verilmediğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Hakem hatalarına konuşmak istemiyorum ama maalesef bariz bir penaltımızı vermedi. Yan hakemde pozisyona yakındı çok rahat verebilirdi penaltıyı. Avrupa maçlarında maalesef böyle bariz hatalar yapılabiliyor ve bugünde bunlardan birini yaşadık. Ne olursa olsun sahamızda turu geçmek istiyorduk ama olmadı. Sağlık olsun."

Bu yıl yarıştıkları tüm kulvarlarda başarı elde etmek için ter dökeceklerini anlatan Gevrek, "Bir defa bu Avrupa potasına girdik ve bunu her sene devam ettirmek istiyoruz. Bu sene hem ligde hem Türkiye kupasında hemde Avrupa'da yine başarı elde etmek istiyoruz. Bu üç kulvarda iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gevrek, taraftarın lif maçlarına da aynı ilgiyi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA