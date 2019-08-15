Yeni Malatyaspor - Partizan maçında ilk 11'ler belli oldu

15.08.2019 19:03

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Partizan, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Yeni Malatyaspor: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma; Jahovic

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq

Kaynak: DHA