Yeni Malatyaspor - Partizan maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Partizan, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

15.08.2019 19:03
Yeni Malatyaspor - Partizan maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Partizan, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Yeni Malatyaspor: Farnolle; Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş; Chaaleli, Murat Yıldırım; Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma; Jahovic
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Zdjelar, Scekic, Asano, Zoran Tosic, Soumah, Sadiq


Kaynak: DHA
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