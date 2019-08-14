Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan ekibi Partizan ile yarın yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

14.08.2019 21:13
Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan ekibi Partizan ile yarın yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma ve koşu çalışması gerçekleştirildi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durulduğu öğrenildi.
Yeni Malatyaspor ile Partizan arasındaki rövanş karşılaşması yarın saat 20: 00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. Sırbistan'da yapılan ilk karşılaşmayı Partizan 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır
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