Yeni Malatyaspor-Partizan maçına doğru - Partizan Teknik Direktörü Milosevic

14.08.2019 22:25

Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, bazı yeni şeylerle sürpriz yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Milosevi, Yeni Malatya maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Yeni Maltya Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İlk maçı 3-1 kazandıklarını ve her iki takımında bir birini tanıtıklarını söyleyen Milosevic, "Biz onlara onlar da bize sürpriz yapamaz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada göstermek istiyoruz." dedi.

Milosevic, ilk maçta istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve iyi bir skor elde ettiklerini anlatarak, yarınki karşılaşmada değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Bir basın mensubunun Yeni Malatyaspor taraftarların oluşturduğu atmosferin Partizan takımı üzerinde etkisi olur mu, şeklindeki soruya Milosevic, şu yanıtı verdi:

"İlk maçtaki skoru kafamızdan silmemiz lazım. Yarın, bir önceki maçta yaptığımız şeyleri tekrar tekrar yapmaya çalışacağız. Bazı yeni şeyler, sürpriz yapmaya çalışacağız. Biz Sırbistan'da taraftarlardan çok şey gördük, taraftarlar bizi korkutamaz, önemli olan saha."

Milosevic, kendisine sorulan "Sırp ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda mücadele ediyorsunuz, haftada 2 maç yapıyorsunuz, zor olmuyor mu" sorusuna, "Hayatta kolay bir şey yok. Bizim belli bir kadromuz yok, 2-3 tane yeni oyuncu bize geldi. ilk 11'i kurmadık, o yüzden sürekli değişiklik yapmamız lazım. Bizde elimizdeki oyuncularla en iyi oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Takım oyuncusu Aleksandar Stevanovic ise kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade ederek, "İlk karşılaşmadan daha zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü deplasmanda oynuyoruz. Rakip takımın taraftarlarının önünde oynuyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, Belgrad'da gösterdiğimiz oyunu burada gösterirsek, bizim için çok iyi olur." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin "geçen maçın kahramanıydınız, bu karşılaşmada da öne çıkacak mısınız" sorusuna Stevanovic, "Yarın bizim takım olarak oynamamız lazım. Kimin kahraman olacağının bir önemi yok, önemli olan bizim turu geçmemiz." cevabını verdi.

Kaynak: AA