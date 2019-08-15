Yeni Malatyaspor-Partizan

15.08.2019 19:07

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Yeni Malatyaspor ile Sırbistan temsilcisi Partizan arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Richard Cook, Neil Davies (İngiltere)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Chaalali, Guilherme, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Starhinja Pavlovic, Urosevic, Asano, Zdjelar, Scekic, Tosic, Soumah, Sadiq

Kaynak: AA