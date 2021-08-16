Yeni Malatyaspor, Öznur Kablo ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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Yeni Malatyaspor, Öznur Kablo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar isim sponsoru olarak Öznur Kablo ile sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar isim sponsoru olarak Öznur Kablo ile sözleşme imzaladı.

Bir otelde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kulüplerin sponsor bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Öznur Kablo ile yaptıkları anlaşmanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Gevrek, "Sponsorlukların kıymetini bilmemiz, onları küstürmememiz lazım. Ekonomik anlamda çok sıkıntılar yaşadık. Biliyorsunuz 7 yıldır kulübü borçsuz götürmeye çalışıyorduk, son 2 yılda biraz sıkıntılar yaşadık. Sponsorlukla beraber bu sıkıntımızı hep beraber gidereceğiz. Herkesin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yeni transferler yaparak takımı güçlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Gevrek, şöyle devam etti:

"Benjamin Tetteh ile Stevie Mallan'ın sözleşmeleri bitmişti, onları bonservisiyle aldık. Rayane Aabid ile Haddadi transferleri yapıldı. Bu sezon genç oyuncular transfer ettik. Bu gençler yatırımımız, Yeni Malatyaspor'un geleceğini kurtaracaklar. Sadık Çiftpınar'ı tekrar transfer etmeyi düşünüyoruz. Geçmişe bakıldığında genç oyuncular her zaman takıma katkı sağlayarak para kazandırmıştır. Bugün iyi bir takımımız var ama eksikler olduğunu biliyoruz. En az 4 transfer daha yapılacak, haber beklediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Gelen transferlerin takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gelecek oyuncuların da takıma katkı sağlayacak oyuncular olması gerekiyor."

Önemli olanın doğru transferler yapmak olduğuna işaret eden Gevrek, teknik heyetin ve transfer komitesinin istişare içinde çalıştığını dile getirdi.

İki oyuncunun transferini bitirmeye yakın olduklarını belirten Gevrek, "Biliyorsunuz imzalar atılmadan transfer olmaz. Önümüzdeki hafta 2 transferi bitiririz, en az 4 transfer yapmamız lazım. Sadık Çiftpınar gündemimizde, Fenerbahçe'den ayrılırsa. Sadık ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi daha önce burada başarılara imza attı. Sadık'a birkaç teklif var, bize söylediği 'Fenerbahçe'den ayrılırsam ilk geleceğim takım Malatyaspor.' olur. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı ise Öznur Kablo ailesi olarak isim sponsorluğundan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Sponsorluğun uzun yıllar devam etmesini temenni eden Balarısı, "Gönül ister ki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi isim sponsorluğu olmadan markasıyla ifade edilsin. Türkiye'de birçok takımın başına bir şekilde sponsorluk anlamında konuluyor. Bu da takımın ekonomik gücüyle alakalı. İsim sponsorluğu anlaşmamızın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Yeni Malatyaspor, Öznur Kablo ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Yeni Malatyaspor, Öznur Kablo ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Yeni Malatyaspor, Öznur Kablo ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Yeni Malatyaspor, Öznur Kablo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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