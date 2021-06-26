Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi'yi transfer etti

SÜPER Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor, Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı.

SÜPER Lig temsilcisi Helenex Yeni Malatyaspor, Tunuslu defans oyuncusu Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan Kulübü Al-Ettifaq takımından sol bek oyuncusu Oussama Haddadi ile anlaştı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ettifaq Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan