Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı
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Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geride kalan süreçte 2 oyuncuyu renklerine bağlayan Doğu Anadolu ekibi, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2,+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar, transferi sosyal medya üzerinden duyurdu. Yeni Malatyaspor, söz konusu sosyal medya paylaşımında,"Transfer | Kulübümüz, Al-Ettifaq Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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