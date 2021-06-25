Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı
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Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan'ın El-İttifak Kulübü oyuncusu sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan'ın El-İttifak Kulübü oyuncusu sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El-İttifak Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi." ifadelerine yer verildi.

Tunuslu futbolcu son 1,5 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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