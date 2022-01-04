Yeni Malatyaspor, Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı.
Yeni Malatyaspor, devre arası transferi çalışmalarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer kulübümüz, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Donsah" denildi.