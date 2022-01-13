Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, santrafor oyuncusu Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, santrafor oyuncusu Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, devre arası transferi çalışmalarını sürdürürken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.


Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor Haberleri

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